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Нападающий "Манчестер Сити" пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы

Нападающий "Манчестер Сити" пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы "Манчестер Сити" внес ясность в ситуацию с травмированным футболистом Ферраном Торресом.
Футбол
15 октября 2021 г. 17:39
Нападающий Манчестер Сити пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы

"Манчестер Сити" внес ясность в ситуацию с травмированным футболистом Ферраном Торресом.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, об этом главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил на пресс-конференции.

По словам 50-летнего специалиста, нападающий Ферран Торрес пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы.

Главный тренер добавил, что Зинченко и Гюндоган восстановились от своих травм.

21-летний Ферран Торрес получил повреждение в полуфинальном матче Лиги наций против Италии (1:2). В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за "Манчестер Сити", на его счету 3 гола и 1 результативная передача. 

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti"nin hücumçusu 3 ay oynamayacaq

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