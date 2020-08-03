Нападающий "Ливерпуля" может перейти в "Астон Виллу"

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" может приобрести нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги.

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" может приобрести нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит намерен усилить линию нападения.

В прошедшем сезоне Ориги провел в составе "Ливерпуля" 42 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард в составе ливерпульской команды становился чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.