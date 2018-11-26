Нападающего "Карабаха" прооперируют

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос о состоянии здоровья травмированного футболиста "Карабаха" Инносента Эмегара.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, 29-летний нападающий будет прооперирован. Хирургическая операция будет проведена в одной из зарубежных стран. Швейцарский игрок получил травму колена. Он не сможет играть до конца года.

Еще одна потеря "Карабаха" связана с защитником Якубом Жезничаком. В ходе матча XII тура Премьер-лиги Азербайджана с клубом "Сабах" (1:1) польский легионер получил четвертую желтую карточку, вследствие чего был дисквалифицирован.

Отметим, что Инносент Эмегара получил травму во время разминки перед матчем "Карабах" - "Сабах" в XII туре Премьер-лиги Азербайджана.