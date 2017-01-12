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    Найден пропавший без вести известный азербайджанский футболист

    Саттар Джаббаров: Мой брат жив и здоров

    Гянджа. 12 января. REPORT.AZ/ Найден пропавший без вести известный азербайджанский футболист Фаик Джаббаров.

    Об этом западному бюро Report заявил брат футболиста Саттар Джаббаров.

    По его словам, они уже связались с братом по телефону: "Он чувствует себя нормально, сейчас Фаик в Гяндже".

    С.Джаббаров осудил СМИ, распространившие ложную информацию о смерти его брата: "Мой брат жив и здоров. Просто, по ряду личных причин несколько дней не связывался с семьей, и мы не знали, где он находится. Мы думали, что он пропал без вести. Сегодня мы связались по телефону и он сказал, что находится в Гяндже и каких-либо проблем нет".

    Отметим, что уже три дня как семья Ф.Джаббарова заявила о его пропаже без вести. Некоторые СМИ распространили информацию о его смерти. 

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