Гянджа. 12 января. REPORT.AZ/ Найден пропавший без вести известный азербайджанский футболист Фаик Джаббаров.

Об этом западному бюро Report заявил брат футболиста Саттар Джаббаров.

По его словам, они уже связались с братом по телефону: "Он чувствует себя нормально, сейчас Фаик в Гяндже".

С.Джаббаров осудил СМИ, распространившие ложную информацию о смерти его брата: "Мой брат жив и здоров. Просто, по ряду личных причин несколько дней не связывался с семьей, и мы не знали, где он находится. Мы думали, что он пропал без вести. Сегодня мы связались по телефону и он сказал, что находится в Гяндже и каких-либо проблем нет".

Отметим, что уже три дня как семья Ф.Джаббарова заявила о его пропаже без вести. Некоторые СМИ распространили информацию о его смерти.