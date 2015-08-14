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    Национальная сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Молдовы

    В настоящее время переговоры находятся на заключительном этапе

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Молдовы. Как сообщает Report со ссылкой на сайт moldfootball.com, игра состоится 17 ноября в Баку. 

    В настоящее время переговоры находятся на заключительном этапе.

    Отметим, что это будет 4-й товарищеский матч Молдовы в 2015 году. А сборная Азербайджана пока провела один товарищеский матч, который состоялся 7 июня. Матч завершился победой Сербии со счетом 4:1.

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