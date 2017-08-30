Сборная Азербайджана по футболу отправилась в Норвегию - ФОТО

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана отправилась в Осло на матч с Норвегией в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как сообщает Report, возглавляемый Робертом Просинечки коллектив сегодня вылетел чартерным рейсом из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Вместе со сборной в скандинавскую страну также отправились ветераны футбола - председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыгов и президент Региональных футбольных федераций Искендер Джавадов.

Отметим, что предстоящий 1 сентября на стадионе "Уллеваал" в Осло матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.