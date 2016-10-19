Наблюдается уменьшение числа команд, проходящих сборы в Анталье зимой

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Зимой текущего сезона в Анталью на тренировочные сборы отправится небольшое число команд.

Как сообщает Report, об этом в заявлении местной прессе сказал президент Объединения спортивного туризма Турции Ферит Тургут.

Он отметил, что политическая напряженность между Россией и Турцией навредила футбольному туризму. Ф.Тургут сообщил, что число команд, которые приедут в Анталью, сократится на 50%: "В начале 2015 года в Анталью приехали примерно 2 500 команд, в результате чего Анталья получила прибыль в 100 млн евро. Однако в этом году команды из России и соседних с ней стран не выбрали Анталью для сборов. Зимой 2016 года в Анталью прибыли 1600 команд. В результате этого прибыль сократилась вдвое".

Ф.Тургут рассказал также о резервации на январь-апрель 2017 года: "Резервацию сделали примерно 500 команд. Среди стран СНГ в список вошли команды Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана, а также стран Балканского полуострова. До 15 ноября ожидаем резервацию еще 500 команд. В 2017 году в Анталью приедут примерно 1000 команд, прибыль составит около 30 млн евро. Это намного меньше по сравнению с предыдущими годами".