На матчи Евро-2020 в Риме пустят зрителей

Организаторы чемпионата Европы в Риме могут пустить болельщиков на стадион

Организаторы чемпионата Европы в Риме могут пустить болельщиков на стадион.

Как передает Report, об этом сообщает президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина (FIGC).

"Я благодарен министру здравоохранения за решения, которые позволят присутствовать публике на Олимпийском стадионе в Риме в июне на матчах чемпионата Европы. Мы получили сигнал об улучшении ситуации, который незамедлительно передадим УЕФА", – сообщил Гравина.

Во вторник, 6 апреля британская газета Daily Mail сообщила о намерении УЕФА увеличивать количество болельщиков, которые возможно будет пустить на стадионы.

В среду, 31 марта было утверждено, что 50% зрителей попадут на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В перспективе количество мест для болельщиков может быть увеличено.

Помимо Санкт-Петербурга и Рима чемпионат Европы пройдет в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне и Мюнхене. Евро-2020 был перенесен с прошлого года из-за пандемии коронавируса. В 2021-м чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля.