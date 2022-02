Матч "Порту" - "Спортинг" завершился массовой дракой футболистов

Матч XXII тура чемпионата Португалии "Порту"-"Спортинг" завершился массовой дракой футболистов.

Как сообщает Report, в драку были втянуты практически все игроки двух клубов.

В итоге арбитр встречи показал четыре красные карточки. В составе "Порту" были удалены Агустин Маркесин и Пепе. В "Спортинге" красные карточки получили Жоау Пальинь и Бруну Табата.

Матч завершился со счетом 2:2. До 38-й минуты "Спортинг" вел со счетом 2:0.

После 22 матчей "Порту" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 60 очков. На втором месте турнирного зачета находится "Спортинг", записав в свой актив 54 очка.