На матче Лиги чемпионов на игровое поле бросили банан - ВИДЕО

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На матче между российской командой "Ростов" и голландским клубом "ПСВ" в рамках II группового этапа Лиги чемпионов на игровое поле бросили банан.

Как сообщает Report, инцидент произошел в первой половине игры, когда счет составлял 1:1. Происходящее было заметно и во время видеотрансляции.

Брошенный банан четко виден рядом с защитником "Ростова" Миха Мевля и арбитром Клеманом Тупре.

Банан был брошен с трибуны ультрасов в сторону штрафной площадки команды хозяев.

Пока неизвестно, будет ли отражен инцидент в протоколе игры. Встреча завершилась ничьей - 2:2.

Отметим, что до этого "Ростов" был наказан УЕФА из-за расистского поведения болельщиков. Происшествие на завершившейся победой голландского "Аякса" со счетом 4:1 встрече представителей России в этапе плей-офф Лиги чемпионов завершилось тем, что во время матча с "ПСВ" часть трибуны пришлось перекрыть.