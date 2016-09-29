 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На матче Лиги чемпионов на игровое поле бросили банан - ВИДЕО

    Из-за расистского поведения болельщиков российский клуб может быть наказан во второй раз

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На матче между российской командой "Ростов" и голландским клубом "ПСВ" в рамках II группового этапа Лиги чемпионов на игровое поле бросили банан.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в первой половине игры, когда счет составлял 1:1. Происходящее было заметно и во время видеотрансляции.

    Брошенный банан четко виден рядом с защитником "Ростова" Миха Мевля и арбитром Клеманом Тупре.

    Банан был брошен с трибуны ультрасов в сторону штрафной площадки команды хозяев.

    Пока неизвестно, будет ли отражен инцидент в протоколе игры. Встреча завершилась ничьей - 2:2.

    Отметим, что до этого "Ростов" был наказан УЕФА из-за расистского поведения болельщиков. Происшествие на завершившейся победой голландского "Аякса" со счетом 4:1 встрече представителей России в этапе плей-офф Лиги чемпионов завершилось тем, что во время матча с "ПСВ" часть трибуны пришлось перекрыть. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi