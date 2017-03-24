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    На матч Азербайджан-Германия в продаже осталось всего лишь 3000 билетов

    Об этом сообщили в АФФА

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В продаже остались последние 3000 билетов на матч отборочного тура Чемпионата мира – 2018 между командами Азербайджана и Германии, который состоится 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Как передает Report, об этом сообщили в АФФА.

    Отметим, что билеты можно приобрести в ТЦ 28 Mall, ТЦ Park Bulvar, Центре обслуживания клиентов "Сахиль" Bakcell, кассах Bakcell Arena и Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, а также онлайн на сайте www.tickets.affa.az

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