На матч Азербайджан-Австрия продано около пяти тысяч билетов

На матч отборочного этапа ЕВРО-2024 между сборными Азербайджана и Австрии в Баку продано около 5 тыс. билетов.

На матч отборочного этапа ЕВРО-2024 между сборными Азербайджана и Австрии в Баку продано около 5 тыс. билетов.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

По его словам, всего на матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, продан 4661 билет.

Отметим, что сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня очередной матч в отборочном этапе ЕВРО-2024.

Азербайджанская команда под руководством Джанни Де Бьязи сыграет против команды Австрии. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.