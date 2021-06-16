На Евро-2020 повторили антирекорд по автоголам

На чемпионате Европы-2020 повторили антирекорд по автоголам (3) за все время проведения турнира, хотя сыграно всего лишь 12 матчей. Столько же забитых мячей в свои ворота было на Евро-2016.

На чемпионате Европы-2020 повторили антирекорд по автоголам (3) за все время проведения турнира, хотя сыграно всего лишь 12 матчей. Столько же забитых мячей в свои ворота было на Евро-2016.

Как передает Report, автогол Матс Хуммельса на 20-й минуте встречи сборной Франции с Германией в рамках группового этапа чемпионата Европы-2020 стал уже третьим автоголом на турнире. Ранее свои ворота поражали турок Мерих Демираль (в игре с Италией) и поляк Войцех Щенсны (в игре со Словакией).

Напомним, сборная Франции обыграла национальную команду Германии в матче группового этапа чемпионата Европы-2020 со счетом 1:0.