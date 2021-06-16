О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Евро-2020 повторили антирекорд по автоголам

На Евро-2020 повторили антирекорд по автоголам На чемпионате Европы-2020 повторили антирекорд по автоголам (3) за все время проведения турнира, хотя сыграно всего лишь 12 матчей. Столько же забитых мячей в свои ворота было на Евро-2016.
Футбол
16 июня 2021 г. 08:52
На Евро-2020 повторили антирекорд по автоголам

На чемпионате Европы-2020 повторили антирекорд по автоголам (3) за все время проведения турнира, хотя сыграно всего лишь 12 матчей. Столько же забитых мячей в свои ворота было на Евро-2016.

Как передает Report, автогол Матс Хуммельса на 20-й минуте встречи сборной Франции с Германией в рамках группового этапа чемпионата Европы-2020 стал уже третьим автоголом на турнире. Ранее свои ворота поражали турок Мерих Демираль (в игре с Италией) и поляк Войцех Щенсны (в игре со Словакией).

Напомним, сборная Франции обыграла национальную команду Германии в матче группового этапа чемпионата Европы-2020 со счетом 1:0.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AVRO-2020-də avtoqol üzrə antirekord təkrarlanıb

Экслюзивные новости

Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi