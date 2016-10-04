На чемпионате футболистов U-20 на поле вышел 13-летний нападающий

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ На матче "Селтик" - "Хартс" чемпионата Шотландии среди футболистов до 20 лет на поле вышел 13-летний нападающий Карамоко Дембеле.

Как сообщает Report, Дембеле заменил товарища по команде "Селтик" Джека Айчисона.

Встреча завершилась победой "Селтик" со счетом 3:1. Это было дебютом юного форварда в команде U-20.

Отметим, что Карамоко Дембеле не состоит в родственных связях с полузащитником сборной Бельгии Муссой Дембеле, выступающим в основном составе "Селтик". Он родом из Кот-д’Ивуара.