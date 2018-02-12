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    "Ньюкасл" на своём поле обыграл "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

    Единственный гол на свой счёт записал Мэтт Ритчи

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, передает Report.

    В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Мэтт Ритчи, который отличился на 65-й минуте. Таким образом, «сороки» прервали серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.

    «Манчестер Юнайтед» (56 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» (28) – на 13-й строчке.

    Англия - Премьер-лига, 27-й тур

    Ньюкасл Юнайтед 1 : 0 Манчестер Юнайтед

    Мэтт Ритчи , 65

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