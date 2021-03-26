МЮ предложил 80 млн евро за полузащитника "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте всё ближе к переезду на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего испанца заинтересован "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте всё ближе к переезду на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего испанца заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на издание AS, "красные дьяволы" — главный претендент на право подписания полузащитника. МЮ уже сделал по нему официальное предложение в размере 80 млн евро.

Первоначально главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планировал усилить оборону команды в летнее трансферное окно. Однако сейчас норвежский специалист хочет увеличить глубину состава и в полузащитной линии.

Портал Transfermarkt оценивает Льоренте в 70 млн евро. В сезоне-2020/2021 Маркос провёл в составе "Атлетико" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.