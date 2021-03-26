О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЮ предложил 80 млн евро за полузащитника "Атлетико"

МЮ предложил 80 млн евро за полузащитника "Атлетико" Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте всё ближе к переезду на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего испанца заинтересован "Манчестер Юнайтед"
Футбол
26 марта 2021 г. 21:14
МЮ предложил 80 млн евро за полузащитника Атлетико
Маркос Льоренте

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте всё ближе к переезду на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего испанца заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на издание AS, "красные дьяволы" — главный претендент на право подписания полузащитника. МЮ уже сделал по нему официальное предложение в размере 80 млн евро.

Первоначально главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планировал усилить оборону команды в летнее трансферное окно. Однако сейчас норвежский специалист хочет увеличить глубину состава и в полузащитной линии.

Портал Transfermarkt оценивает Льоренте в 70 млн евро. В сезоне-2020/2021 Маркос провёл в составе "Атлетико" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi