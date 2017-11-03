Моуринью обвинили в неуплате налогов в Испании

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подозревается в Испании в уклонении от уплаты налогов, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Специалист обвиняется в том, что, работая в мадридском "Реале" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ.

Представители Моуринью отрицают факт нарушения им законодательства, они утверждают, что тренер, проживая в Испании, заплатил более 26 млн евро в качестве налогов.