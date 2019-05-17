Министр: Мы очень серьезно подготовились к финалу Лиги Европы в Баку - ВИДЕО

“Я верю, что гости, которые посетят страну, увидят наше гостеприимство, познакомятся с нашим прекрасным городом и уедут с хорошими впечатлениями".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал в интервью Associated Press, рассказывая о подготовке к финальному матчу Лиги Европы между командами "Челси" и "Арсенал".

А.Рагимов отметил, что предприняты меры безопасности для финальной игры Лиги Европы на высоком уровне: "Мы очень серьезно подготовились к этой игре. Сотрудники службы безопасности прошли специальные тренинги. Стюарды проинформированы в соответствующем порядке. Стадион будет охраняться на очень высоком уровне. Я думаю, что между болельщиками команд "Арсенал" и "Челси" нет вражды, и на финальном матче не произойдет никакого инцидента. Мы несколько раз проводили крупные футбольные матчи, стадион полностью готов к этому финалу, и нет никаких проблем".

Министр сказал, что международный аэропорт Гейдар Алиев полностью готов встречать гостей. А.Рагимов также сообщил, что Азербайджан дал гарантию безопасности армянскому игроку клуба "Арсенал" Хенриху Мхитаряну для участия в финальном матче Лиги Европы, который состоится в Баку: "В проведенных до сих пор нескольких мероприятиях участвовали и армяне. Можно привести в качестве примера чемпионаты мира по боксу, борьбе. На I Европейские игры "Баку 2015" Армения прибыла с делегацией из 20-23 человек. Мы никогда не использовали спорт в качестве политического инструмента для каких-то целей. Наоборот, мы держали спорт вне всех этих политических вопросов. Безусловно, это касается и Хенриха Мхитаряна. Мхитарян – член английской команды, которая прибудет в Азербайджан. Он получил все гарантии безопасности от государства".

Отметим, что финальный матч Лиги Европы стартует на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая в 23:00.