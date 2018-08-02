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    "Милан" вовлек в состав клуба Гонсало Игуаини

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Итальянский "Милан" вовлек в состав команды футболиста национальной сборной Аргентины Гонсало Игуаина. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в facebook, 31-летний футболист уже прошел медобследование в новом клубе. 

    Отметим, что летом 2016 года "Ювентус" выкупил Игуаина у "Наполи" за 90 млн евро. В прошлом сезоне в составе туринской команды он выступил в 50 матчах и забил 23 мяча.  

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