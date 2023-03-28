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Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Футбол
28 марта 2023 г. 12:41
Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, с подобным предложением выступил президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек.

Отмечается, что турнир может пройти в конце августа.

Напомним, что команды "Карабах" и "Галатасарай" провели в Баку благотворительный матч. Прошедший на Бакинском олимпийском стадионе матч завершился победой турецкого представителя со счетом 2:1. Все доходы от игры будут направлены для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türk dövlətlərinin komandaları arasında Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan turnir keçirilə bilər

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