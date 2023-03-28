Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Между футбольными клубами тюркских государств может пройти турнир, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, с подобным предложением выступил президент турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек.

Отмечается, что турнир может пройти в конце августа.

Напомним, что команды "Карабах" и "Галатасарай" провели в Баку благотворительный матч. Прошедший на Бакинском олимпийском стадионе матч завершился победой турецкого представителя со счетом 2:1. Все доходы от игры будут направлены для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.