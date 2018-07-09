Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии - СМИ

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной команды Германии по футболу Месут Озил решил завершить карьеру в национальной команде. Как сообщает Report со ссылкой на Sondakika.com, Озил принял такое решение из-за неудачного выступления своей команды на чемпионате мира в России и давления со стороны официальных лиц Германии, после того, как он в мае текущего года встретился и сфотографировался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, тогда немецкий футбольный союз (НФС-DBF) осудил полузащитников сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместное фото с ним. Эти два немецких футболиста турецкого происхождения вручили Эрдогану футболки со своими автографами в ходе встречи в Лондоне. Многие немецкие политики подвергли критике поступок футболистов, а президент Немецкого футбольного союза Рихард Гриндель выразил недовольство, тем что полузащитники сборной Германии посетили президента Турции в преддверии президентских и парламентских выборов в Турции. "Нехорошо, чтобы игроки нашей национальной команды были использованы для его (Р. Т. Эрдогана, - ред.) предвыборной кампании", - написал тогда футбольный функционер в своём твиттере.

Ранее отец Месута Озила завил, что из его сына сделали козла отпущения из-за вылета Германии с ЧМ и посоветовал сыну завершить международную карьеру из-за нещадной критики со стороны фанатов после раннего вылета сборной Германии с чемпионата мира.

«Он играет за сборную Германии уже девять лет и становился с ней чемпионом мира. Он многое дал этой стране. Так происходит всегда: если мы побеждаем, то делаем это вместе. А если проигрываем, то виноват Озил? Сейчас ему свистят с трибун, из Месута сделали козла отпущения. Конечно, я могу понять его чувства.

Отношение болельщиков к Месуту несправедливо. Он должен сам принять решение, но на его месте я бы завершил карьеру в сборной Германии!» – сказал отец Озила.

Напомним, что сборная Германии не сумела пройти групповой этап, пропустив в плей-офф Мексику и Швецию. Также немцы заняли последнее место в квартете.