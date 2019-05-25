Месси в шестой раз завоевал "Золотую бутсу"

Испанский клуб "Барселона" поздравил футболиста Лионеля Месси с получением "Золотой бутсы" в шестой раз

Как сообщает Report, всего в текущем сезоне в чемпионате Испании Месси сыграл 34 матча, забил 36 мячей и сделал 13 результативных передач. Таким образом, аргентинец в очередной раз завоевал "Золотую бутсу", вручаемую Ассоциацией европейских спортивных изданий. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Ла Лиги.

По итогам сезона ближайшим конкурентом Месси в борьбе за "Золотую бутсу" стал французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший 33 гола.

Отметим, что Месси первым в истории завоевал Золотую бутсу в трех сезонах подряд. Ранее он брал этот трофей в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.