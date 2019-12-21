​Месси в девятый раз достиг отметки в 50 голов за год

Капитан "Барселоны" нападающий Лионель Месси отметился голом в матче 18-го тура испанской Примеры с "Алавесом", который прошёл сегодня, 21 декабря, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершился победой сине-гранатовых со счётом 4:1.

Как передает Report, показатель забитых мячей у 32-летнего аргентинца в нынешнем году достиг уже 50. Лео покорилась эта отметка в шестой раз подряд и в девятый раз за 10 лет.

Ранее форвард забивал не менее 50 голов в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.