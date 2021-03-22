Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону"

На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству проведенных матчей за каталонский клуб, сообщает Report со ссылкой на РБК.



Накануне Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании против клуба «Реал Сосьедад». На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави (767).



Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за главную команду с октября 2004 года. За это время он забил 659 голов за команду и стал лучшим бомбардиром каталонского клуба в истории. Следом за аргентинским нападающим в этом списке расположились Сесар Родригес (232) и Луис Суарес (198).



