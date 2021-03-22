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Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону"

Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону" На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев
Футбол
22 марта 2021 г. 10:10
Месси установил рекорд по количеству матчей за Барселону

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству проведенных матчей за каталонский клуб, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Накануне Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании против клуба «Реал Сосьедад». На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави (767).

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за главную команду с октября 2004 года. За это время он забил 659 голов за команду и стал лучшим бомбардиром каталонского клуба в истории. Следом за аргентинским нападающим в этом списке расположились Сесар Родригес (232) и Луис Суарес (198).

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Версия на азербайджанском языке Messi Kasilyasın rekordunu yenilədi

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