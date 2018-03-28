Месси ушёл с трибуны после шестого мяча испанцев в ворота сборной Аргентины

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси покинул трибуну, после того как сборная Испании отправила шестой мяч в ворота аргентинцев в товарищеском матче (6:1).

Как передает Report, Месси получил незначительное повреждение подколенного сухожилия на тренировке и не смог принять участие в товарищеском матче. Тренерский штаб сборной Аргентины благоразумно предоставил отдых своему лидеру.

Поражение от Испании стало для Аргентины повторением антирекорда.

В 1958 году Аргентину с аким же счётом разгромила Чехословакия, а в 2009-м – Боливия.