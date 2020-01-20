​Месси стал первым игроком, который забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

В матче 20-го тура испанской Примеры каталонская "Барселона" принимала "Гранаду". Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в этой встрече забил Лионель Месси, для которого этот гол стал первым в испанском чемпионате в 2020 году. 32-летний аргентинец стал первым игроком, забивавшим в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет, сообщает Gracenote в "Твиттере".

Только нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду (18 лет), "Вероны" Джампаоло Паццини (17 лет) и французского "Бордо" Джимми Бриан (17 лет) в настоящее время имеют большую серию.

"Барселона", набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, "Гранада" (27) занимает 10-е место. В следующем матче, 22 января, сине-гранатовые сыграют с "Ибицей" в 1/16 финала Кубка Испании.