​Месси стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины по футболу - ВИДЕО

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Как передает Report, в полуфинале Кубка Америки он забил мяч в ворота команды США, который стал для него 55-м в составе сборной.

В матче 1/4 финала со сборной Венесуэлы (4:1) Месси забил свой 54-й мяч в составе национальной команды и сравнялся по этому показателю с Габриэлем Батистутой.

Месси проводил свой 112-й матч в национальной сборной. В активе Батистуты, который завершил карьеру в 2005 году, 78 игр.

Третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины занимает Эрнан Креспо (1995-2007, 35 голов, 64 матча), четвертое - Диего Марадона (1977-1994, 34 гола, 91 матч).