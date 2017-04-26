Менеджер: Робертом Просинечки интересуется не "Бурсаспор", а испанские клубы

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Имеются клубы, интересующиеся Робертом Просинечки. Но это не "Бурсаспор". В целом ни с кем из турецких представителей мы об этом не говорили".

Об этом Report заявил менеджер главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки Яшар Чалышыр. Турецкий менеджер отметил, что основной интерес к 47-летнему специалисту в Испании. Я. Чалышыр связал это с тем, что его хорватский клиент долгое время за свою футбольную карьеру работал в стране Пиренеев: "Просинечки не был рядовым футболистом. До сих пор очень мало футболистов, носивших форму "Реал Мадрида" и "Барселоны". Кроме того, он выступал и в "Севилье". Поэтому хорошо знает испанский язык и менталитет этой страны. В современном футболе это важные моменты. С другой стороны, хорватский специалист проделал важные работы у руля сборной Азербайджана. Он поднял сборную на 87 место в рейтинге ФИФА. Поэтому желание иностранных клубов работать с ним нормально. Однако сейчас не может идти речи о каком-то реальном предложении. Просто, наряду с "Валенсией", им интересуются некоторые испанские клубы".

Менеджер подчеркнул, что Р. Просинечки сейчас думает только о работе в сборной Азербайджана и до истечения контракта будет исполнять свои обязанности: "У Просинечки есть контракт с АФФА до 31 декабря 2017 года. Он сейчас думает только об игре сборной с Северной Ирландией в рамках отборочного группового этапа ЧМ 2018, и другие вопросы его не интересуют".

Отметим, что за свою футбольную карьеру Р. Просинечки надевал в Испании форму клубов "Реал Мадрид", "Барселона" и "Севилья". Он возглавляет сборную Азербайджана с декабря 2014 года. Матч Азербайджан – Северная Ирландия состоится 10 июня на "Bakcell Arena".