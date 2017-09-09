Мбаппе забил первый гол в составе "ПСЖ" в дебютном матче за команду

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ «ПСЖ» одержал крупную победу над «Метцем» в матче пятого тура чемпионата Франции.

Как передает Report, встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

На 31-й минуте счёт в матче с передачи Неймара открыл Эдинсон Кавани. Спустя шесть минут Эммануэль Ривьер сравнял счёт. В начале второй половины игры хозяева остались вдесятером — красную карточку получил Бенуа Ассу-Экотто. Парижане незамедлительно воспользовались численным преимуществом — сначала Килиан Мбаппе забил дебютный гол за команду, затем отличился Неймар, а крупным счёт сделал Кавани, оформивший дубль с передачи Мбаппе. На 87-й минуте пятый гол в ворота «Метца» забил вышедший на замену Лукас Моура.

«ПСЖ» набрал 15 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» (0) — последний.