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    Матч "Зиря" - "Сабаиль" завершился ничьей

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Прошел еще один матч в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, первая игра второго дня матчей прошла между клубами "Зиря" и "Сабаиль".

    Счет был открыт на 17-й минуте матча нападающим хозяев поля Ричардом Гадзе.

    После перерыва в составе гостей отличился Николоз Апакидзе. Забитый на 54-й минуте грузинским футболистом мяч стал последним голом матча (1:1).

    Отметим, что после ничьей, находящийся на 3-й строчке клуб "Зиря" довел число очков до 33-х. "Сабаиль" находится на 6-й строчке с 18-ю очками.

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