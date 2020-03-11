​Матч "Ман Сити" - "Арсенал" перенесен из-за коронавируса

Встреча 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом", которая должна была состояться 11 марта, перенесена.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте лиги.

Это связано с последними новостями о том, что владелец "Ноттингем Форест" и "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис заразился китайским коронавирусом. Две недели назад "канониры" встречались с греческим клубом в Лиге Европы, а функционер контактировал с некоторыми игроками и персоналом "Арсенала".

Учитывая медицинские рекомендации, лондонцы и "горожане" решили отложить матч на неопределенный срок, лига поддержала это решение. Уточняется, что перенос других игр АПЛ не планируется.