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    Мата посетит Всемирный экономический форум в Давосе

    Испанец обсудит с другими гостями форума свой благотворительный проект Common Goal

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата посетит Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

    Как передает Report, форум начался 23 января и завершится 26 января.

    Как отмечает The Sun, испанец обсудит с другими гостями форума свой благотворительный проект Common Goal — кампанию, в рамках которой футболисты отдают 1% зарплаты в коллективный фонд, поддерживающий футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей. Сейчас в проекте задействованы 36 представителей футбола из 18 стран.

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