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    Марокко подало заявку в ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу 2026 года

    До этого США, Канада и Мексика выдвинули совместную кандидатуру

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Королевская марокканская футбольная федерация подала заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, все необходимые для регистрации документы были отосланы страной в ФИФА.

    До этого США, Канада и Мексика выдвинули совместную кандидатуру.

    Отметим, что на чемпионате мира 2026 года примут участие 48 стран. Имя организатора объявят в мае 2020 года. 

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