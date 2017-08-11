Марокко подало заявку в ФИФА для проведения чемпионата мира по футболу 2026 года

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Королевская марокканская футбольная федерация подала заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, все необходимые для регистрации документы были отосланы страной в ФИФА.

До этого США, Канада и Мексика выдвинули совместную кандидатуру.

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года примут участие 48 стран. Имя организатора объявят в мае 2020 года.