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    Марко Ройс продлил контракт с "Боруссией"

    Футболист сборной Германии заключил контракт с дортмундской командой до июня 2019 года

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Германии Марко Ройс подписал новый контракт с дортмундской командой "Боруссия".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 26-летним полузащитником продлен до 30 июня 2019 года. В новом контракте отсутствует пункт о сумме компенсации, поэтому всем клубам, которые захотят приобрести Ройса, придется вести прямые переговоры с руководством "Боруссии".

    Отметим, что в текущем сезоне Марко Ройс принял участие в 10 матчах, забил 4 мяча и стал автором двух результативных передач.

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