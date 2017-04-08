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    "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с "Аэрофлотом" до 2023 года

    Он рассчитан на пять лет

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ «Аэрофлот» останется спонсором «Манчестер Юнайтед».

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.

    «Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев.

    Финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему договору «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ, набрав 54 очка после 29 игр.

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