​"Манчестер Юнайтед" осуществил трансфер вратаря сборной Аргентины

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заключил трехлетний контракт с вратарем Серхио Ромеро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, трансфер 28-летнего голкипера, у которого истек срок контракта с итальянским клубом "Сампдория", обошелся бесплатно.

Ромеро заявил, что доволен пребыванием в команде, и добавил, что хорошо знаком с нынешним главным тренером Луи Ван Гала. Они работали вместе также в голландской команде АЗ. Как пишут итальянские СМИ, зарплата аргентинского вратаря в "Манчестер Юнайтед" составит 1,8 млн. евро.

Отметим, что Серхио Ромеро также интересовались испанские клубы "Реал Мадрид" и "Атлетико" и итальянские команды "Рим" и "Интер". Привлеченный в 2009 году в состав аргентинской сборной футболист был серебряным призером Чемпионата мира 2014 года.