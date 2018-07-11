"Манчестер Сити" объявил о переходе полузащитника "Лестера" Мареза

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Как сообщает Report, 27-летний алжирский футболист подписал со своим новым клубом контракт, который будет рассчитан на пять лет. В «Манчестер Сити» Марез будет выступать под 26-м номером, сообщает официальный сайт команды.

«Я очень рад переходу в «Манчестер Сити». Эта команда играет в великолепный футбол под руководством Пепа Гвардиолы. За «Ман Сити» было приятно наблюдать даже со стороны. Гвардиола придерживается философии атакующего футбола, что идеально мне подходит. В прошлом сезоне команда выступила превосходно. «Манчестер Сити» меняет английский футбол, а хочу быть частью этой команды», — сказал Марез.