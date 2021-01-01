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"Манчестер Сити" лишился пятерых игроков перед матчем с "Челси"

"Манчестер Сити" лишился пятерых игроков перед матчем с "Челси" Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси".
Футбол
1 января 2021 г. 19:49
Манчестер Сити лишился пятерых игроков перед матчем с Челси
Хосеп Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси".

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

По словам испанца, коронавирус был выявлен у пятерых игроков "горожан". В частности, игру с аристократами будут вынуждены пропустить форвард команды Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Футболисты помещены на карантин на десять дней.

Встреча между "Сити" и "Челси" пройдет в воскресенье, 3 января, в Лондоне. Обе команды имеют в своем активе 26 очков. Однако позади у "Манчестер Сити" только 14 матчей, а "Челси" сыграл уже 16 туров. В турнирной таблице лондонский клуб опережает соперников, занимая шестое место. Гости расположились на восьмом.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" "Çelsi" ilə matçdan əvvəl beş oyunçudan məhrum olub

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