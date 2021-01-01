"Манчестер Сити" лишился пятерых игроков перед матчем с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси".

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

По словам испанца, коронавирус был выявлен у пятерых игроков "горожан". В частности, игру с аристократами будут вынуждены пропустить форвард команды Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Футболисты помещены на карантин на десять дней.

Встреча между "Сити" и "Челси" пройдет в воскресенье, 3 января, в Лондоне. Обе команды имеют в своем активе 26 очков. Однако позади у "Манчестер Сити" только 14 матчей, а "Челси" сыграл уже 16 туров. В турнирной таблице лондонский клуб опережает соперников, занимая шестое место. Гости расположились на восьмом.