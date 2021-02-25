"Манчестер Сити" и "Реал" одержали победы

Завершились первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА

Завершились первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, испанский "Реал Мадрид" встречался в Италии с "Аталантой".

Встреча завершилась победой "королевского клуба" со счетом 1:0. В составе хозяев поля на 17-ой минуте красную карточку получил Ремо Фройлер. Единственный мяч на 86-ой минуте забил Ферлан Менди.

В другом матче встречались немецкая "Боруссия Мёнхенгладбах" и английский "Манчестер Сити". По причине пандемии матч проводился в столице Венгрии Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Гости в этой встрече победили со счетом 2:0 благодаря голам Бернарду Сильвы и Габриэля Жезуса на 29-ой и 65-ой минутах соответственно.

Ответные встречи между этими командами состоятся 17 марта.

Отметим, что во вчерашних матчах английский "Челси" на выезде одолел мадридский "Атлетико" - 1:0, немецкая "Бавария" разгромила в гостях "Лацио" - 4:1. В предыдущих встречах стадии 1/8 финала французский ПСЖ на выезде победил "Барселону" - 4:1, английский "Ливерпуль" также на выезде одержал победу над немецким "Лейпцигом" - 2:0, португальский "Порту" дома победил "Ювентус" - 2:1, а немецкая "Боруссия" из Дортмунда в гостях взяла вверх над испанской "Севильей" - 3:2.