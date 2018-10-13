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    Максим Медведев: “Матч с Мальтой важнее победы над Фарерами”

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ “Мы вернулись после тяжелой поездки. В гостях добились важной победы. Матч с Мальтой еще важнее. В команде царит хорошее настроение”.

    Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Максим Медведев в преддверии матча с командой Мальты в рамках 4-го тура Лиги наций по футболу.

    “Хотим увидеть много болельщиков. Думаю, что после последней победы на матч придут много зрителей. Мы сделаем все, чтобы порадовать их победой”, - заявил Медведев.

    Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Мальты состоится 14 октября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе.

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