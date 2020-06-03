Максим Медведев: Только представьте, каково футболистам летом на поле! - ИНТЕРВЬЮ

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Интервью Report с футболистом "Карабаха" Максимом Медведевым

- Премьер-лига Азербайджана возобновится 21 июня. Как Вы восприняли это решение?

- Мы давно ожидали возобновления чемпионата. Но, вот, наконец, принято решение о возобновлении чемпионата с 21 июня. Мы действительно хотели быстрее возобновить сезон, поскольку надеялись завершить его в соответствии со спортивными принципами. Из-за коронавируса возникли различные проблемы. Постараемся хорошо завершить этот сезон.

- Вы почти три месяца не имели возможности нормально тренироваться. Три недели достаточны для подготовки?

- На три месяца мы остались без футбола, однако профессиональные футболисты постоянно работали над собой. Кто-то выходил на пробежку, кто-то тренировался дома. Мы старались поддерживать свою физическую форму. Главное, что возобновлены тренировки в командном составе. Нам дали три недели, надеюсь, команды в кратчайшие сроки смогут восстановиться. Но, разумеется, трехнедельная тренировка спустя три месяца простоя будет несколько сложной. За это время невозможно восстановить форму, нужно как минимум 4-5 недель.

- Многие не видели необходимости возобновлять чемпионат, поскольку считали, что "Карабах" в очередной раз с легкостью завоюет трофей... Вы разделяете это мнение?

- В каждой стране применяются различные системы. С одной стороны, хорошо бы завершить чемпионат досрочно, а с другой - лучше доиграть до конца сезона. Некоторые команды борются за призовые места, для них, разумеется, важно доиграть до конца чемпионата. На пути к будущему и еврокубкам проблемы могут возникнуть у любой команды, никто от этого не застрахован. Поэтому не нам решать, как лучше. Никто не может предугадать исход.

- Насколько правильно проводить чемпионат летом: не лучше было бы отменить сезон?

- Летом несколько трудно выступать в чемпионате. Мы мучались в еврокубках. Невозможно играть под палящим солнцем. Уже сейчас температура воздуха составляет 28 градусов, а спустя 21 день поднимется до 32-33 градусов. Вопреки трудностям, если решение принято, то надо выступать. Предусмотрено пять замен, возможно добавят еще некоторые детали. Вероятно, каждые 25 минут в ходе матча футболистам предоставят возможность отпить воды. Мне доводилось выступать летом, это очень сложно. Невыносимо жарко сидеть на трибунах, а теперь только представьте, каково футболистам на поле!

- Вы вторично пройдете тест на коронавирус. За футбольную карьеру Вам приходилось сдавать различные тесты. Каким опытом для Вас был тест на коронавирус, испытывают ли беспокойство члены команды?

- Мы прошли первый тест, пройдем и второй. Главное - здоровье. Дай Бог, чтобы все футболисты были живы-здоровы. Если в ходе чемпионата у кого-то выявится коронавирус, никто не сможет предугадать последствия. Я бы хотел, чтобы ни с кем этого не случилось.

- Летом у некоторых игроков истекают контракты. Некоторые не хотят выступать. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу...

- Да, я слышал об этой проблеме. Контракты истекают, а чемпионат еще не завершен. Поэтому клубам придется договариваться с футболистами. Многое будет зависеть и от самих игроков. Есть те, кто ставит карьеру превыше всего и желает поберечься, потому и отказывается от выступлений. Есть и те, кто не видят в этом проблемы и готовы выступать еще месяц.

- Как Вы себя чувствуете в преддверии чемпионата? Не возникли ли проблемы с весом в ходе карантина?

- У меня никогда не было проблем с весом. Даже поправившись на килограмм, я легко сбрасываю лишний вес после 1-2 тренировок. Главное, восстановить форму. Хоть мы три месяца и тренировались дома, и совершали пробежки, но все же это не то же, что играть в футбол. Поэтому, видимо, на первых порах команды будут адаптироваться. Даже потренировавшись в течение трех недель, ни одна из команд не сможет быть готова на 100%.