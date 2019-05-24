Луиш Фигу: Не пропустите финал в Баку, я тоже там буду - ВИДЕО

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу призвал футбольных фанатов не пропустить предстоящий финал Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, 46-летний ветеран-полузащитник, посол Евро-2020 приедет в Азербайджан на финал: "Дорогие друзья, осталось пять дней до большого финала в Баку. Не пропустите финал, я тоже там буду".

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".