​Луис Энрике повторил рекорд Гвардьолы

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер Барселоны Луис Энрике после победы над Леванте (5:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании признался, что победная серия каталонцев под его руководством достигла 11 игр.

Как передает Report, последний раз команда проигрывала в январе Реал Сосьедаду (0:1).

Тем самым специалисту удалось повторить достижение Хосепа Гвардьолы в сезоне-2008/09.

"Рекорд Гвардьолы? Да я даже не знал, что выиграл 11 матчей, – цитирует Goal.com Энрике. – Рекорды меня не интересуют. Главное, что мои игроки получали удовольствие. Наши результаты могут оцениваться только в конце сезона. Если мы выиграем трофей, что же, тогда все здорово. Сегодня нам особенно удалась вторая половина встречи. Команда стала более сфокусированной, я доволен. Почему не заменил Месси? Суть в том, чтобы получить максимум от нахождения такого игрока. От Лео зависит очень многое, когда нам приходится играть против команд, действующих от обороны".