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    Лучший футболист матча Хорватия-Англия попал в больницу

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Хорватский полузащитник Иван Перешич попал в больницу после полуфинала ЧМ с Англией.

    Как сообщает Report со ссылкой на RenTV, 29-летний футболист находится на обследовании с травмой правого коленного сустава.

    Травму спортсмен получил в матче полуфинала ЧМ против сборной Англии. Перишич был назван лучшим игроком матча - в ходе игры он забил один гол и отметился результативной передачей.

    Напомним, что в итоге Хорватия обыграла Англию со счетом 2:1. В финале ЧМ хорваты встретятся со сборной Франции. Игра состоится на московском стадионе "Лужники". 

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