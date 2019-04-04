Лондонский клуб получил рекордную прибыль

Лондонский "Тоттенхэм" получил рекордную для мирового футбола чистую прибыль в размере 113 миллионов фунтов по итогам сезона 2017/18.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, доход столичного клуба за год увеличился с 310 до 380 миллионов фунтов благодаря продаже игроков, росту посещаемости матчей и выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Выручка от продажи билетов на матчи чемпионата Англии выросла более чем в два раза (с 19 млн до 42,6 миллиона фунтов).

На зарплаты игроков "шпоры" потратили 147 миллионов фунтов, что на 100 миллионов меньше, чем потратил лондонский "Арсенал".