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    ​"Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии

    Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв "Блэкберн" в ответной четвертьфинальной встрече турнира.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

    Кубок Англии. 1/4 финала

    "Блэкберн Роверс" — "Ливерпуль" — 0:1

    Гол: Коутиньо, 70 (0:1).

    Предупреждения: Эванс, 68 — Стерлинг, 90+3.

    Подопечные Брендана Роджерса в полуфинале сыграют с "Астон Виллой". Матч пройдет 19 апреля. В другом полуфинале встретятся "Арсенал" и "Рединг".

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