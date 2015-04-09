Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв "Блэкберн" в ответной четвертьфинальной встрече турнира.
Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Кубок Англии. 1/4 финала
"Блэкберн Роверс" — "Ливерпуль" — 0:1
Гол: Коутиньо, 70 (0:1).
Предупреждения: Эванс, 68 — Стерлинг, 90+3.
Подопечные Брендана Роджерса в полуфинале сыграют с "Астон Виллой". Матч пройдет 19 апреля. В другом полуфинале встретятся "Арсенал" и "Рединг".
News DepartmentАвтор новости
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