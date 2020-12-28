"Ливерпуль" упустил победу над "Вест Бромвичем"

"Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Садио Мане (12-я минута). У гостей отличился Семи Аджайи (82). Мане забил 69-й гол за "Ливерпуль" в Английской премьер-лиге (АПЛ) и сравнялся по этому показателю с Луисом Суаресом, игроки делят пятое место.

Отметим, что "Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ 11 матчей подряд, клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Вест Бромвич" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 8 очков, команда не может победить на протяжении пяти игр кряду. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 30 декабря на выезде сыграют с "Ньюкаслом", "Вест Бромвич" днем ранее примет "Лидс".