"Ливерпуль" потерял важные очки в матче 8-го тура АПЛ против "Брайтона"

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , встреча на стадионе "Фалмер" завершилась со счетом 2:2.

Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Симон Адингра после ошибки Вирджила ван Дейка. Затем на 40-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сравнял счет.

На 45+1-й минуте Салах реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 79-й минуте защитник "Брайтона" Льюис Данк сделал счет равным.

"Ливерпуль" набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" находится на 6-й строчке (16 очков).