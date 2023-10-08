"Ливерпуль" потерял важные очки в матче 8-го тура АПЛ против "Брайтона"

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Счет на 20-й минуте открыл форвард хозяев Симон Адингра после ошибки Вирджила ван Дейка. Затем на 40-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сравнял счет.
На 45+1-й минуте Салах реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 79-й минуте защитник "Брайтона" Льюис Данк сделал счет равным.
"Ливерпуль" набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" находится на 6-й строчке (16 очков).