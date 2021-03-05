О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Ливерпуль" потерпел пятое домашнее поражение подряд

"Ливерпуль" потерпел пятое домашнее поражение подряд В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Челси"
Футбол
5 марта 2021 г. 02:52
Ливерпуль потерпел пятое домашнее поражение подряд

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Челси".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 24-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер выбежал один на один, пробросил мяч мимо выбежавшего навстречу Алисона Бекера и поразил уже пустые ворота. Однако из-за офсайда арбитр гол не засчитал.

Единственный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушел от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили "Бёрнли" (0:1), "Брайтон энд Хоув Альбион" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Эвертону" (0:2).

"Ливерпуль" в 27 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Челси" (47) — на 4-м месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Çelsi" "Liverpul"u məğlub etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi