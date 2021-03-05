"Ливерпуль" потерпел пятое домашнее поражение подряд

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Челси"

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Челси".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 24-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер выбежал один на один, пробросил мяч мимо выбежавшего навстречу Алисона Бекера и поразил уже пустые ворота. Однако из-за офсайда арбитр гол не засчитал.

Единственный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушел от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили "Бёрнли" (0:1), "Брайтон энд Хоув Альбион" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4) и "Эвертону" (0:2).

"Ливерпуль" в 27 матчах набрал 43 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Челси" (47) — на 4-м месте.