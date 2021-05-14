О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Ливерпуль" обыграл МЮ в перенесенном матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" обыграл МЮ в перенесенном матче чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
14 мая 2021 г. 03:50
Ливерпуль обыграл МЮ в перенесенном матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Диогу Жота (34-я минута), Роберто Фирмино (45+3, 47) и Мохаммед Салах (90). У проигравших отличились Бруну Фернандеш (10) и Маркус Рэшфорд (68).

Встреча изначально должна была состояться 2 мая в Манчестере, но была перенесена. За несколько часов до игры болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба - семьи Глейзер. Перед началом матча в четверг фанаты "Манчестер Юнайтед" снова протестовали, однако на этот раз командам удалось попасть на стадион и встреча состоялась.

"Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От четвертого места, которое дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, команду отделяет четыре очка. Пятая и шестая команды чемпионата примут участие в групповом этапе Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" с 70 очками идет вторым.

В следующем матче "Ливерпуль" 16 мая в гостях сыграет с "Вест Бромвичем", "Манчестер Юнайтед" 18 мая примет "Фулхэм".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео"Liverpul" "Mançester Yunayted"ə səfərdə qalib gəldi

Новости партнеров

Самое важное

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
ФотоМузыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
13 мая 2021 г. 19:15
Скончался генерал-полковник в отставке
Скончался генерал-полковник в отставке
13 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
13 мая 2021 г. 12:37
В Шуше совершен праздничный намаз
В Шуше совершен праздничный намаз
13 мая 2021 г. 09:46
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
11 мая 2021 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
11 мая 2021 г. 12:30
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
11 мая 2021 г. 02:24
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
11 мая 2021 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi